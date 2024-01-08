Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 18:27

Петкович назвал лицемерными слова Баха о санкциях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах лицемерит, когда оправдывает ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Я читал его высказывания. Что это значит? Лицемерие. Это относится к спортсменам из Израиля, но к спортсменам из России уже нет. Мне стыдно это читать. Он из моей страны, я знаю, что он корректен. Но что означают его слова? К кому они относятся? К российским спортсменам они точно не относятся, так можно сказать на вопрос об израильских спортсменах. Что бы я ему сказал при встрече? То же, что я сказал и сейчас. Но я знаю, что это не его мнение. Я это знаю, вы это знаете. Я хочу посетить чемпионат Европы, который будет проходить во многих городах в Германии, и я бы был рад его встретить. У меня не будет с этим проблем, искренне говорю», — приводит слова Петковича ТАСС.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Ранее Бах заявил, что отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств.

Источник: https://tass.ru/sport/19687327
Олимпиада
Велимир Петкович
Томас Бах
МОК
1
Читайте также
«Хватит заигрывать с болельщиками!» Дзюба пристыдил легенду «Спартака» Тихонова
Амундсен и Диггинс победили в общем зачете «Тур де Ски»
WSJ сообщила о сокрытии Польшей доказательств по делу о подрыве «Северных потоков»
ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Кинжал» по объектам ВПК Украины
ТАСС сообщил об аресте троих сотрудников ФСБ по делу о взятке на 5 млрд рублей
Вильфанд пообещал москвичам повышение температуры после суровых морозов
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинские футболисты потребовали от Макрона не пускать российских спортсменов на Олимпиаду

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости