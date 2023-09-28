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Сегодня, 11:55

Фетисов назвал неприемлемыми требования МОК: «Обидно за ребят, которые готовились к Олимпиадам»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

«Спортсмены, которые принимали решение участвовать в прошлых Олимпиадах, ни в чем не были виноваты. Ситуация поменялась с момента начала СВО. Это достаточно большой промежуток. Конечно, обидно за ребят, которые готовились к Олимпиадам. Надеюсь, решение будет в пользу разума, спорта и его принципов. Но решение о принятии ограничений сложно воспринимать. Я говорил в свое время, чтобы мы сразу определили: возвращение в олимпийское движение только с флагом и гимном, чтобы не было инсинуаций и разных разводок, что они сначала примут одно, а потом другое. Не знаю, какие там новые дополнительные условия, но они неприемлемы в этой ситуации», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков в интервью «СЭ» назвал ситуацию с возможным подписанием требований МОК для допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже «оформлением отречения от своей страны».

Олимпиада
Вячеслав Фетисов
МОК
ОКР
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