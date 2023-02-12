Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 15:36

Резцова: «Меня Бах уже ничем не удивляет. Он просто ненадежный человек!»

Анфиса Резцова поделилась мнением о деятельности Баха
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о деятельности президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Меня Бах уже ничем не удивляет. Он просто ненадежный человек! Я говорила, что надо менять на кого-то помоложе, на человека с трезвыми мыслями. Но там политика, кто кого выбирает, но я бы предпочла кого-то помоложе и с другим мнением», — сказала Резцова «СЭ».

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.
Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.

2
3
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Бах раскритиковал вмешательство западных политиков в дискуссию о допуске атлетов из России
Резцова — о словах Фуркада о возвращении россиян на мировую арену: «Хочется верить, что он сказал это от всего сердца»
Васильев не верит в искренность Фуркада, который выступил за возвращение российских спортсменов на мировую арену
Министр спорта Австралии поддержала план МОК по возможному допуску российских атлетов на Олимпиаду-2024
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бах раскритиковал вмешательство западных политиков в дискуссию о допуске атлетов из России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости