Бах раскритиковал вмешательство западных политиков в дискуссию о допуске атлетов из России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подверг критике вмешательство политиков западных стран в дискуссию о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. По его словам, такие действия привели бы к прекращению проведения крупнейших турниров в текущем виде.

«Не правительствам решать, кто в каком спортивном состязании имеет право участвовать, поскольку в противном случае это стало бы концом международных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком мы их знаем», — приводит слова Баха ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал N-tv.

По мнению главы МОК, история покажет, «кто больше делает для мира — те, кто пытается держать открытыми границы и взаимодействовать, или те, кто хочет изолировать и вносить раскол».

10 февраля Министерство образования, науки и спорта Литвы сообщило, что более 30 стран поддержали Вильнюс в намерении не допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

25 января исполком МОК сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.