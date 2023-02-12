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Бах раскритиковал вмешательство западных политиков в дискуссию о допуске атлетов из России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Томас Бах.
Фото Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подверг критике вмешательство политиков западных стран в дискуссию о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. По его словам, такие действия привели бы к прекращению проведения крупнейших турниров в текущем виде.

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«Не правительствам решать, кто в каком спортивном состязании имеет право участвовать, поскольку в противном случае это стало бы концом международных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком мы их знаем», — приводит слова Баха ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал N-tv.

По мнению главы МОК, история покажет, «кто больше делает для мира — те, кто пытается держать открытыми границы и взаимодействовать, или те, кто хочет изолировать и вносить раскол».

10 февраля Министерство образования, науки и спорта Литвы сообщило, что более 30 стран поддержали Вильнюс в намерении не допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

25 января исполком МОК сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Томас Бах
МОК
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