Свищев: «Какое отношение имеет МИД Польши к спортсменам? Пусть занимаются своими делами»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что МИД Польши выступило против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах под нейтральным флагом.

«Как можно комментировать глупые выражения не самых умных людей? Какое отношение имеет МИД Польши к спортсменам? Пусть занимаются своими делами у себя в стране. Им надо выстраивать правильное отношения к другим странам. Им есть чем заниматься. Спортом займется МОК, а они пусть своими делами занимаются», — сказал Свищев «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В этом году МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Российские спортсмены не выступали на Олимпиадах под своим флагом с летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

(Сергей Жуков)