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Роднина — о выступлении ООН о допуске россиян: «Это пока предложение в воздух! Конкретно еще ничего озвучено не было»

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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала выступление ООН за возвращении россиян на международные соревнования.

«Значит ли заявление ООН, что сейчас произойдут какие-то изменения? Нет, конечно. МОК — это международная неправительственная организация. Я надеюсь, что за этот год, когда наших спортсменов нигде не было, все поняли, что от этого теряют спорт и болельщики. Выступление под нейтральным статусом — это пока предложение в воздух. Конкретно нам еще никаких предложений не было озвучено», — сказала Роднина «СЭ».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

27 марта специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки заявила, что представители стран Глобального Юга выступили за допуск российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

(Валерия Яшвили)

Ирина Роднина
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