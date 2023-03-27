Журова — о заявлении МИД Польши: «Политику не надо вмешивать в спорт»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что МИД Польши выступило против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах под нейтральным флагом.

«Я думаю, что Томас Бах уже все сказал. Политику не надо вмешивать в спорт, чтобы политики не давили на международные федерации. Нельзя допустить, чтобы страны сводили счеты с другими странами в спорте. Почему я вспоминаю Томаса Баха? Если мы говорим про мировой спорт, то в первую очередь правила диктует МОК. Польские политики? Они будут говорить. У них такая повестка, своя методичка. Нет решения, что наших спортсменов допустили. МИД Польши просто пиарится на этом», — сказала Журова корреспонденту «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В этом году МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Российские спортсмены не выступали на Олимпиадах под своим флагом с летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

(Сергей Жуков)