Губерниев — об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Условия допуска по-прежнему драконовские»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже.

«Мы примерно знали, что небольшое количество наших спортсменов будет участвовать в Олимпиаде. Но это капля в море. Условия допуска по-прежнему драконовские. Особо ничего не изменилось в решении МОК. Выступим малочисленной нейтральной командой, к сожалению. Мы будем искренне болеть за наших спортсменов. Нам важно вернуться всецело с флагом и гимном в конечном итоге», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.