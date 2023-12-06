Мусульбес: «Россия настолько заявила о себе, что наших спортсменов на Играх будут узнавать по походке»

Президент Российского союза спортсменов Давид Мусульбес рассказал, как относится к возможному выступлению российских атлетов на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Россия уже настолько заявила о себе, что наших спортсменов на Играх будут узнавать по походке. Все СМИ будут освещать: откуда спортсмен родом, какая федерация и кто тренер. Сегодня это настолько прозрачно, что скрыть невозможно. Все узнают благодаря интернету», — приводит слова Мусульбеса Sport24.

Ранее международные спортивные федерации обратились к МОК с просьбой допустить нейтральных спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх-2024.

Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.