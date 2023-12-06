Колобков: «Хотелось бы как можно раньше услышать решение и требования МОК»

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендации международных федераций допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе.

«Международные федерации, если не брать в расчет политику, конечно, заинтересованы в участии российских спортсменов. В большинстве видов спорта мы являемся лидерами. Олимпиада без участия наших спортсменов многое потеряет.

Решение от МОК уже давно ожидается. Хотелось бы как можно раньше услышать решение и требования. Спортивные федерации тоже должны получить ясность. Непонятно, с чем связана такая затяжка принятия решения со стороны МОК. Отборы идут уже давно. Если информация о допуске будет предоставлена в марте, будет уже достаточно поздно", — цитирует Metaratings.ru Колобкова.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.