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Колобков: «Хотелось бы как можно раньше услышать решение и требования МОК»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендации международных федераций допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе.

«Международные федерации, если не брать в расчет политику, конечно, заинтересованы в участии российских спортсменов. В большинстве видов спорта мы являемся лидерами. Олимпиада без участия наших спортсменов многое потеряет.

Решение от МОК уже давно ожидается. Хотелось бы как можно раньше услышать решение и требования. Спортивные федерации тоже должны получить ясность. Непонятно, с чем связана такая затяжка принятия решения со стороны МОК. Отборы идут уже давно. Если информация о допуске будет предоставлена в марте, будет уже достаточно поздно", — цитирует Metaratings.ru Колобкова.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

МОК не&nbsp;допустит российских спортсменов на&nbsp;Олимпиаду до&nbsp;марта. МОК подтвердил жесткую позицию по России. До марта допуска на Олимпиаду не будет
Источник: https://metaratings.ru/news/kolobkov-budet-pozdno-esli-informaciyu-o-dopuske-rossii-k-olimpiade-predostavyat-v-marte-312348/
Олимпиада
Павел Колобков
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