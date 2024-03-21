Чернышенко — об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Если будет возможность, надо ехать»

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поделился мнением о допуске россиян на Олимпийские игры в Париже.

«Нужно ли ехать на Олимпиаду? Оценку должны давать сами спортсмены. Если МОК подтвердит, что снимаются условия осуждения СВО или отказа от родины, то юридических препятствий не будет. Но условия таковы, что никто из спортсменов отобраться на Олимпиаду не может. Такая возможность осталась только у нескольких видов спорта. Если будет возможность, надо ехать», — сказал Чернышенко на выставке «Спорт высоких достижений».

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Решения МОК по России на Олимпиаде-2024: гимн без слов, флаг, медали вне зачета и недопуск на церемонию открытия