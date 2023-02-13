Колобков высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом.

«Наши теннисисты не представляют страну, представляют себя. Они участвуют по приглашению. Нужно смотреть на каждую федерацию, на каждый вид спорта отдельно. Это очень сильно отличается от участия наших спортсменов в таких крупных соревнованиях, как чемпионаты мира, а особенно Олимпийские игры. Это совершенно другой статус. Поэтому возможен разный подход», — сказал Колобков «СЭ».

Ранее глава МОК Томас Бах обратился к Украине по поводу возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.