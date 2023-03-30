Бах: «Ряд стран Африки готовы позволить россиянам выступать под своим флагом»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что некоторые страны Азии и Африки были готовы допустить к международным стартам российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.

«Международные соревнования должны приветствовать выступления спортсменов из любых стран. И международные спортивные организации должны препятствовать вмешательству международной политики в спортивные соревнования. Некоторые африканские и азиатские международные федерации были готовы допустить спортсменов из России и Белоруссии к выступлениям в турнирах под их национальным флагом», — приводит слова Баха РИА «Новости».

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.