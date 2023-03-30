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Сегодня, 16:04

Бах: «Более двухсот олимпийских комитетов приветствовали рекомендации МОК по России»

Виталий Косик
Корреспондент
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что более двухсот Национальных олимпийских комитетов (НОК) со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК по поводу допуска россиян на международные соревнования.

«Сегодня и вчера мы получили письмо ассоциаций НОК всех пяти континентов, объединяющих 206 НОК, приветствовавших рекомендации МОК и защищающих автономию спорта. Комиссии спортсменов из Африки и Азии приветствовали наше решение, некоторые их представители пошли дальше и заявили, что готовы позволить выступать российским и белорусским спортсменам под своим флагом», — заявил Бах.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
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