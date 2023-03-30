Бах: «Более двухсот олимпийских комитетов приветствовали рекомендации МОК по России»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что более двухсот Национальных олимпийских комитетов (НОК) со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК по поводу допуска россиян на международные соревнования.

«Сегодня и вчера мы получили письмо ассоциаций НОК всех пяти континентов, объединяющих 206 НОК, приветствовавших рекомендации МОК и защищающих автономию спорта. Комиссии спортсменов из Африки и Азии приветствовали наше решение, некоторые их представители пошли дальше и заявили, что готовы позволить выступать российским и белорусским спортсменам под своим флагом», — заявил Бах.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.