Журова считает, что ОКР должен занять принципиальную позицию в споре с МОК

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК.

«Скорее всего, ОКР пойдет в швейцарский суд. Но вопрос, есть ли в этом смысл. На тех юристов, которые пытались нас защищать раньше и выигрывали дела, оказывается давление, и от них требуют, чтобы они нас больше не защищали. Свободы и демократии здесь уже не существует. Все равно МОК найдет способ доказать, что он прав. Но наше право на защиту нужно использовать, чтобы отстоять свои интересы. Кто-то может сказать: не тратьте деньги. Но можно идти дальше, доказывать, что МОК не прав. Тут уже важно занять принципиальную позицию», — приводит ТАСС слова Журовой.

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.