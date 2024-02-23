Тарасова заявила, что для России нет ничего хорошего в решении CAS по апелляции ОКР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по отклонению апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) нет ничего хорошего для России.

«Ничего хорошего для нас это не несет. У нас нет выхода не обращаться в этот суд, а у них нет выхода нас туда пускать. Они этого делать не желают», — цитирует Тарасову ТАСС.

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.