Юрист рассказала, как можно обжаловать решение CAS по отклонению апелляции ОКР о приостановке членства в МОК

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) по приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Это окончательное решение CAS для всех сторон. Единственная юридическая возможность оспорить данное решение — это по процессуальному основанию в верховном суде Швейцарии. Это возможно, если одна из сторон считает, что были нарушены ее права. Именно по такому принципу ОКР может обжалось решение CAS. По этому делу они не смогут еще раз пойти в Спортивный арбитражный суд», — Анцелиович «СЭ».

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Приостановка членства предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.