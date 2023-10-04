Журова: «МОК хочет ослабить резерв России, не допустив российских юниоров к турнирам»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет допускать российских спортсменов к зимним юношеским Олимпийским играм 2024 года.

«На мой взгляд, за этим кроется несколько интересных обстоятельств, о которых следует упомянуть. Во-первых, МОК опасается и пытается предотвратить тут волну протестов, которая поднялась на фоне предложения УЕФА о допуске наших юношеских футбольных сборных к турнирам. Во-вторых, этим заявлением они хотят ослабить резерв России в лице молодежи, заставить ее сомневаться и думать о смене спортивного гражданства. Там прекрасно видят результаты российских юниоров в различных соревнованиях, не только в зимних», — цитирует Журову RT.

4 октября «Советский спорт» представил заявление МОК, в котором говорилось, что российские спортсмены не будут допущены до участия в зимних юношеских Играх-2024. Позже в МОК опровергли эту информацию.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России по футболу, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Однако Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.