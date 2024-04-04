Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Допинг

Сегодня, 10:04

Макэлхенни снимет документальный сериал о «допинговой Олимпиаде»

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Голливудский актер и сценарист Роб Макэлхенни объявил, что снимет реалити-сериал об Enhanced Games — провокационных соревнованиях, где планируется разрешить все виды допинга.

В 2022 году Макэлхенни уже отметился в спортивном кинопроекте Disney+ «Добро пожаловать в Рексэм», где рассказывалось, как Роб вместе с кинопродюсером Райаном Рейнольдсом купили старейший валлийский футбольный клуб и попытались вернуть ему былую славу. На сей раз предполагается, что фильм будет посвящен подготовке к «допинговой Олимпиаде» десяти спортсменов. Их имена пока не названы, но проект Ridley Scott Associates, безусловно, поможет раскрутке Enhanced Games, которые предполагается провести не ранее 2025 года.

Идея «Расширенных игр» вызвала вал негативных комментариев в официальном спорте — их осудили МОК и ВАДА. Глава World Athletics Себастьян Коу назвал данную идею дерьмовой, а генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что «допинговая Олимпиада» является «незаконным фарсом» и «опасным шоу клоунов». Тем не менее пул инвесторов во главе с тремя мультимиллиардерами: сооснователем компании PayPal Питером Тилем, венчурным бизнесменом и пионером биотехнологий Кристианом Ангермайером, а также криптокапиталистом Баладжи Сринивасаном — объявил о готовности финансировать скандальное начинание.

В 2020 году Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс купили футбольный клуб «Рексэм», когда тот уже много лет находился в глубоком кризисе. Благодаря инвестициям и грандиозному пиару они подарили команде новую жизнь. Уже после выхода документального сериала о коллективе из валлийской глубинки и его эксцентричных владельцах «Рексэм» поднялся в лигу 2 (четвертую по силе в чемпионате Англии) и вернул себе профессиональный статус.

«Новый сериал будет рассказывать об испытаниях, невзгодах и триумфах десяти спортсменов, которые готовы открыто использовать любые возможности улучшения своих результатов и передовые научные достижения, ради того чтобы побить мировые рекорды», — объяснил Макэлхенни концепцию фильма об Enhanced Games.

Олимпиада
0
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
Форвард «Тампы» Кучеров обновил рекорд российских бомбардиров НХЛ
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бах: «МОК просил украинцев следить за словами спортсменов из России в интернете»
Новости
RSS RSS
Все новости