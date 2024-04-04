Макэлхенни снимет документальный сериал о «допинговой Олимпиаде»

Голливудский актер и сценарист Роб Макэлхенни объявил, что снимет реалити-сериал об Enhanced Games — провокационных соревнованиях, где планируется разрешить все виды допинга.

В 2022 году Макэлхенни уже отметился в спортивном кинопроекте Disney+ «Добро пожаловать в Рексэм», где рассказывалось, как Роб вместе с кинопродюсером Райаном Рейнольдсом купили старейший валлийский футбольный клуб и попытались вернуть ему былую славу. На сей раз предполагается, что фильм будет посвящен подготовке к «допинговой Олимпиаде» десяти спортсменов. Их имена пока не названы, но проект Ridley Scott Associates, безусловно, поможет раскрутке Enhanced Games, которые предполагается провести не ранее 2025 года.

Идея «Расширенных игр» вызвала вал негативных комментариев в официальном спорте — их осудили МОК и ВАДА. Глава World Athletics Себастьян Коу назвал данную идею дерьмовой, а генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что «допинговая Олимпиада» является «незаконным фарсом» и «опасным шоу клоунов». Тем не менее пул инвесторов во главе с тремя мультимиллиардерами: сооснователем компании PayPal Питером Тилем, венчурным бизнесменом и пионером биотехнологий Кристианом Ангермайером, а также криптокапиталистом Баладжи Сринивасаном — объявил о готовности финансировать скандальное начинание.

В 2020 году Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс купили футбольный клуб «Рексэм», когда тот уже много лет находился в глубоком кризисе. Благодаря инвестициям и грандиозному пиару они подарили команде новую жизнь. Уже после выхода документального сериала о коллективе из валлийской глубинки и его эксцентричных владельцах «Рексэм» поднялся в лигу 2 (четвертую по силе в чемпионате Англии) и вернул себе профессиональный статус.

«Новый сериал будет рассказывать об испытаниях, невзгодах и триумфах десяти спортсменов, которые готовы открыто использовать любые возможности улучшения своих результатов и передовые научные достижения, ради того чтобы побить мировые рекорды», — объяснил Макэлхенни концепцию фильма об Enhanced Games.