Монсон: «Требования МОК — пощечина российскому спорту»

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон прокомментировал заявление МОК о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«С одной стороны, я очень рад, что МОК рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, это действительно важно для нашего и мирового спорта. Золотая медаль международных соревнований, в которых не участвовали российские спортсмены, перестает быть значимой. Это нечестная победа, потому что ты не конкурировал с одними из лучших.

С другой стороны, требования МОК — пощечина российскому спорту. Эти условия совершенно несправедливы! Политике нет места в спорте, так быть не должно. Если российский спортсмен поддерживает свою страну и высказывается о необходимости защиты своих граждан, он будет исключен? Это нечестно. Политики не должны наказывать спортсменов за их мнение. Спортсмены — не те люди, которые принимают решения на уровне государства, они просто высказывают свое мнение, на что имеют право», — сказал Монсон «РБ Спорт».