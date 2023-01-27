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27 января, 19:24

Монсон: «Требования МОК — пощечина российскому спорту»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон прокомментировал заявление МОК о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«С одной стороны, я очень рад, что МОК рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, это действительно важно для нашего и мирового спорта. Золотая медаль международных соревнований, в которых не участвовали российские спортсмены, перестает быть значимой. Это нечестная победа, потому что ты не конкурировал с одними из лучших.

С другой стороны, требования МОК — пощечина российскому спорту. Эти условия совершенно несправедливы! Политике нет места в спорте, так быть не должно. Если российский спортсмен поддерживает свою страну и высказывается о необходимости защиты своих граждан, он будет исключен? Это нечестно. Политики не должны наказывать спортсменов за их мнение. Спортсмены — не те люди, которые принимают решения на уровне государства, они просто высказывают свое мнение, на что имеют право», — сказал Монсон «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-trebovaniya-mok-poshhechina-rossijskomu-sportu/
Джефф Монсон
МОК
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