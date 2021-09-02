Олимпиада
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада

Владивосток подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

13:32
Олимпийские кольца. Фото Getty Images
Олимпийские кольца. Фото Getty Images
Теги:

Владивосток намерен подать заявку на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) мэр города Константин Шестаков.

«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на «Экспо». Это все то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче», — цитирует ТАСС Шестаков.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/ekonomika/12281185

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Фото: МакSим привела младшую дочь в школу после болезни
Зеленский сообщил о не самой солнечной атмосфере на встрече с Байденом
Мужчину обезглавили на месте убийства полицейского и оставили записку
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
5
Офсайд