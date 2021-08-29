Первый вице-спикер Госдумы и экс-глава ОКР Александр Жуков поделился мнением о бывшем президенте Международного олимпийского комитета Жаке Рогге. 29 августа стало известно, что он скончался в возрасте 79 лет.

«Считаю, что это был замечательный президент МОК, нам с ним много приходилось общаться, и когда был заявочный период Сочи, когда готовились к этим Играм. Конечно, этот человек оставил большой и яркий след в истории олимпийского движения», — приводит слова Жукова ТАСС.

Рогге был восьмым президентом МОК с 2001 по 2013 год, после чего он стал почетным президентом Международного олимпийского комитета.

На Играх в Токио Рогге стал первым президентом в истории МОК, разместившимся в Олимпийской деревне вместо пребывания в пятизвездочном отеле.