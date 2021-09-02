В Госдуме оценили возможность проведения летней Олимпиады-2036 во Владивостоке

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Владивосток намерен подать заявку на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года.

Об этом мэр города Константин Шестаков заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Потенциал Дальнего Востока огромен. Здесь и летняя, и зимняя Олимпиада могут легко состояться. Аэропорты готовы, гостиничная сеть развивается. Опыт проведения такого крупного мероприятия, как «Дальневосточный форум», позволяет верить в то, что здесь могут проводить соревнования высочайшего уровня. Любое крупное соревнование — мощнейший толчок для развития всего региона. Сочи — наглядный пример. Если такая инициатива выдвинута, ее обязательно надо поддерживать», — сказал Свищев «СЭ».