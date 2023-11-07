В МОК отреагировали на иск со стороны Олимпийского комитета России

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали подачу апелляции Олимпийским комитетом России (ОКР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о приостановке членства.

«Мы твердо стоим на своей позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России», — говорится в сообщении МОК.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Россия подала в суд на МОК. Зачем нам это нужно?