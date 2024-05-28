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Президент ФСГР Титов: «Украинцы отправили в МОК и FIG фотодосье на каждого члена сборной России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что украинские спортивные чиновники собирали досье на российских гимнастов, чтобы отправить их в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (FIG).

«Наши бывшие украинские партнеры отправили в МОК и FIG целое фотодосье на каждого члена нашей сборной. С фотографиями с ленточками, с различных мероприятий. Они очень активно помогали принять решение о нашем недопуске», — цитирует Титова РИА «Новости».

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским гимнастам выступать в турнирах под эгидой организации с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран.

В марте сборная России по спортивной гимнастике отказалась участвовать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
Василий Титов
Спортивная гимнастика
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