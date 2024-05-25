Мамиашвили рассказал, когда МОК утвердит состав сборной России по борьбе на Олимпиаду

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что состав сборной России по спортивной борьбе на Олимпиаду в Париже должен быть утвержден комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) на следующей неделе.

«Сейчас утверждение этих списков — зона ответственности Международного олимпийского комитета, а не Объединенного мира борьбы (UWW). По нашей информации, эти списки должны утвердить не позднее конца следующей недели», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

В апреле 2023 года UWW допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа