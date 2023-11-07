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Сегодня, 06:20

Журова: «ОКР должен непременно использовать все возможные варианты для своего восстановления»

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о возможном отношении Международного олимпийского комитета к апелляции Олимпийского комитета России в Спортивный арбитражный суд.

«Я считаю, что ОКР должен непременно использовать все возможные варианты для своего восстановления. Всем хорошо известно о понятии прецедентного права. Если судьи выносят два разных решения по очень похожим делам со схожими обстоятельствами, то к ним непременно начинают возникать вопросы. По этой причине они стараются быть последовательными.

У меня есть личное предположение, что МОК сейчас находится под определенным давлением со стороны других стран и Украины в частности. И удовлетворение судом апелляции ОКР даст организации возможность снять с себя ответственность в таком случае и сказать, что решение было принято CAS, а они не имеют к этому никакого отношения. Мне даже видится, что это будет выход из положения. У нас точно будут шансы на благоприятный исход, к тому же изменения в Олимпийской хартии тоже должны оказать своё влияние", — приводит слова Журовой RT.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1227185-zhurova-cas-apellyaciya-okr
Светлана Журова
МОК
ОКР
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