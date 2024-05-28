Мамедов сравнил условия допуска россиян на Олимпиаду с расовой сегрегацией в США

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов оценил условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

«Как раньше [в США] были таблички с надписью: «Вход только белым, неграм и собакам вход запрещен». Такое в истории уже было, сейчас то же самое: на церемонию открытия идти запрещают, накладывают массу других ограничений», — цитирует Мамедова ТАСС.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России к участию в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Они смогут выступать только в индивидуальных дисциплинах, результаты атлетов не будут учитываться в медальном зачете.

Олимпиада 2024 года состоится с 26 июля по 11 августа в Париже.