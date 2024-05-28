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Париж-2024

Сегодня, 10:43

Мамедов сравнил условия допуска россиян на Олимпиаду с расовой сегрегацией в США

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов оценил условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

«Как раньше [в США] были таблички с надписью: «Вход только белым, неграм и собакам вход запрещен». Такое в истории уже было, сейчас то же самое: на церемонию открытия идти запрещают, накладывают массу других ограничений», — цитирует Мамедова ТАСС.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России к участию в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Они смогут выступать только в индивидуальных дисциплинах, результаты атлетов не будут учитываться в медальном зачете.

Олимпиада 2024 года состоится с 26 июля по 11 августа в Париже.

Источник: ТАСС
Фехтование
Олимпиада
Ильгар Мамедов
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