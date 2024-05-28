Олимпийский чемпион Браз пропустит Игры в Париже из-за дисквалификации за допинг

Олимпийский чемпион 2016 года в прыжках с шестом Тьяго Браз дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными проявлениями в легкой атлетике (AIU).

Дисквалификация 30-летнего спортсмена отсчитывается с 28 июля 2023 года до 30 ноября 2024 года. В его допинг-пробе были обнаружены следы остарина.

AIU изначально был намерен отстранить Браза на четыре года, однако дисциплинарный трибунал принял решение о 16-месячной дисквалификации. Отмечается, что спортсмен употребил добавку с рекомендации своих врачей.

В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро Браз завоевал золото в прыжках с шестом. На прошедшей в 2021 году Олимпиаде в Токио бразилец стал обладателем бронзовой награды.

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.