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Париж-2024

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Радионова оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026: «Как только мы вернемся, наши спортсмены будут на высших позициях»

Виктория Кравченко
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Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова поделилась с «СЭ» мнением о возможном выступлении российских спортсменов на зимней Олимпиаде в 2026 году.

Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе назвал высокими шансы российских фигуристов на участие в Олимпиаде-2026.

«Если наши руководители говорят о такой возможности, значит, они работают над этим. Я думаю, как только наши ребята вернутся на международную арену, они будут завоевывать призовые места и побеждать. За то время, пока мы не выступали на международных соревнованиях, уровень нашего фигурного катания не упал, а то и вырос. Мы видим, какая конкуренция в парах. Я думаю, как только мы вернемся, наши спортсмены будут на высших позициях. Остается только ждать», — сказала Радионова «СЭ».

Международный союз конькобежцев (ISU) в марте 2022 года отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля.

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