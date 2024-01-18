Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 16:55

Журова: «Олимпиада теряет в интересе без русских»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Олимпиады теряют в интересе в отсутствие спортсменов из России.

«Олимпийские игры для спортсменов все равно будут апофеозом. И спортсменам, в принципе, все равно, коммерческими они будут или нет. Сейчас спортсмены становятся заложниками политики. И понятно, что Олимпиада теряет в интересе без русских. Художественная, спортивная гимнастика, синхронное плавание, борьба, фехтование — это только навскидку виды спорта, которые очень много теряют без россиян», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Источник: Газета.Ru
Олимпиада
Светлана Журова
3
Читайте также
Москва примет чемпионат России по прыжкам в фигурном катании
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зимние юношеские игры: даты и место проведения

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости