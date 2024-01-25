Зимняя Спартакиада сильнейших: даты соревнований и города проведения

Зимняя «Спартакиада сильнейших» пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года

Зимняя «Спартакиада сильнейших» пройдет с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Соревнования будут проходить по 16 олимпийским видам спорта, то есть, в соответствии с программой XXV Олимпийских зимних Игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) (за исключением хоккея).

Основная часть Спартакиады пройдет в Челябинской области. Здесь же состоится официальное открытие и закрытие соревнований.

Места проведения Зимней «Спартакиады сильнейших»

Челябинск: хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек

Златоуст: биатлон

Куса, «Евразия»: горнолыжный спорт

Миасс, «Солнечная Долина»: сноуборд, фристайл

Тюмень: лыжные гонки

Нижний Тагил: прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, ски-альпинизм

Красноярск: керлинг, фристайл

Сочи, «Красная Поляна»: санный спорт, бобслей, скелетон

Основную информацию о Зимней «Спартакиаде сильнейших» можно узнать в нашем материале.

Россия готовит свою Олимпиаду, о которой мало кто знает. Она уже через две недели