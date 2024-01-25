Зимняя Спартакиада сильнейших: даты соревнований и города проведения
Зимняя «Спартакиада сильнейших» пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года
Зимняя «Спартакиада сильнейших» пройдет с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.
Соревнования будут проходить по 16 олимпийским видам спорта, то есть, в соответствии с программой XXV Олимпийских зимних Игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) (за исключением хоккея).
Основная часть Спартакиады пройдет в Челябинской области. Здесь же состоится официальное открытие и закрытие соревнований.
Места проведения Зимней «Спартакиады сильнейших»
- Челябинск: хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек
- Златоуст: биатлон
- Куса, «Евразия»: горнолыжный спорт
- Миасс, «Солнечная Долина»: сноуборд, фристайл
- Тюмень: лыжные гонки
- Нижний Тагил: прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, ски-альпинизм
- Красноярск: керлинг, фристайл
- Сочи, «Красная Поляна»: санный спорт, бобслей, скелетон
Основную информацию о Зимней «Спартакиаде сильнейших» можно узнать в нашем материале.
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