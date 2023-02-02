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Сегодня, 16:03

Свищев считает, что МОК должен выработать жесткую позицию в вопросе бойкота Олимпиады

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал возможный бойкот Украиной Олимпийских игр-2024 в том случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит к соревнованиям российских спортсменов.

«Если кто-то не хочет играть, хочет шантажировать и пугать МОК бойкотами, то МОК должен выработать жесткую позицию. Бойкоты в современном обществе — это не путь решения. Не хотите играть — не играйте. Не хотите здороваться — не здоровайтесь. Но вам за это соответственно будет засчитано поражение», — приводит слова Свищева «Газета.Ru».

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/02/19642159.shtml
Дмитрий Свищев
МОК
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