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Сегодня, 17:17

МОК будет проводить индивидуальный допинг-контроль для всех атлетов из России и Белоруссии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Все допущенные спортсмены из России и Белоруссии пройдут индивидуальный допинг-контроль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

По данным источника, спортсменам из этих стран придется проходить индивидуальный допинг-контроль для допуска на международные соревнования в нейтральном статусе.

Исполком МОК 25 января сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

В оргкомитете Олимпийских игр-2024 отметили, что примут решение о допуске атлетов из России и Белоруссии в зависимости от постановления МОК.

Источник: РИА Новости
МОК
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