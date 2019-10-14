Сборная России занимает четвертое место после первого дня Всемирных пляжных игр

На Всемирных пляжных играх в Дохе завершился первый соревновательный день. По его итогам сборная Россия делит четвертое место в общекомандном зачете с Китаем, Ираном и Китайским Тайбэем, завоевав одну серебряную медаль.

Награда на счету Денису Адеева в плавании на открытой воде на дистанции 5 км. Адеев — чемпион России (2018), а также двукратный победитель финала Кубка России (2018, 2019). На этапе Кубка Европы в Дании он завоевал бронзовую награду (2019).

Возглавляет общекомандный зачет сборная Испании с двумя золотыми медалями.