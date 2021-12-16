Рок-музыкант предложил сборной России бойкотировать Олимпиаду из-за недопуска Кузнецова

Музыкант, лидер треш-метал группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий в разговоре с «СЭ» отреагировал на недопуск российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова к Олимпиаде в Пекине.

«Если его не пускают, значит, вся сборная России должна бойкотировать игры в Пекине. Пока тесты на допинг не будут отменены, не надо участвовать там. Кузнецов — настоящий аналоговый человек! Человек устает на тренировках, у него масса проблем, ему нужно иногда взбодриться, чтобы выиграть матч.

А публике все равно, под кокаином забил человек гол или нет. Вообще не понимаю, почему они цепляются к кокаину. Это простейшая тема. Из 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов. Вы спросите у нынешних тиктокеров, что такое кокаин. Они даже не знают, употребляют какую-то дичайшую отраву", — сказал Троицкий «СЭ».

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период (в его допинг-пробе обнаружены следы кокаина). Нападающий имеет право играть за «Вашингтон» в НХЛ, но не может выступать за сборную России до 12 мая 2023 года.