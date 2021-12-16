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Софья Великая отреагировала на открытие фотовыставки об Олимпиаде в Токио

10:48
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая прокомментировала открытие фотовыставки «Олимпийские победы «Токио-2020».

«Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь на открытии фотовыставки, которая посвящена играм в Токио. Игры были сложными, как и подготовка. Но время пролетело очень быстро. Это уже история, которая напоминает нам о прошедших событиях. Благодарю организаторов и фотографов. Вы ловите самые важные и яркие моменты. Желаю вашей выставке и вам процветание и удачи. Хочу также поблагодарить всех присутствующих за то, что мы общими усилиями смогли участвовать на Олимпиаде. Благодаря поддержке и общей работе, мы смогли преодолеть все трудности и выступить достойно», — сказала Великая.

Экспозиция в здании Государственной думы посвящена чемпионам и призерам прошедших летних Олимпийских игр в Токио.

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Карен Саркисян все материалы автора
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