Софья Великая отреагировала на открытие фотовыставки об Олимпиаде в Токио

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая прокомментировала открытие фотовыставки «Олимпийские победы «Токио-2020».

«Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь на открытии фотовыставки, которая посвящена играм в Токио. Игры были сложными, как и подготовка. Но время пролетело очень быстро. Это уже история, которая напоминает нам о прошедших событиях. Благодарю организаторов и фотографов. Вы ловите самые важные и яркие моменты. Желаю вашей выставке и вам процветание и удачи. Хочу также поблагодарить всех присутствующих за то, что мы общими усилиями смогли участвовать на Олимпиаде. Благодаря поддержке и общей работе, мы смогли преодолеть все трудности и выступить достойно», — сказала Великая.

Экспозиция в здании Государственной думы посвящена чемпионам и призерам прошедших летних Олимпийских игр в Токио.