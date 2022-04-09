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«Почему дареному коню нужно в зубы смотреть?». Роднина — о премии призерам Олимпиады

Роднина высказалась об изменениях премий победителям и призерам Олимпийских игр
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала информацию о том, что российские призеры Олимпийских игр в Пекине вместо иномарок получат денежные компенсации.

«Разве это так волнует? То не так тренировали на Олимпиаде, то теперь снова что-то не так. Почему дареному коню нужно в зубы смотреть? Это премия. Государство принимает такое решение», — сказала Роднина «СЭ».

В субботу, 9 апреля, Фонд поддержки олимпийцев России (ФПОР) сообщил ТАСС о замене выдачи автомобилей победителям и призерам Олимпиады в Пекине на денежные выплаты.

Олимпиада
Ирина Роднина
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