Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала информацию о том, что российские призеры Олимпийских игр в Пекине вместо иномарок получат денежные компенсации.

«Разве это так волнует? То не так тренировали на Олимпиаде, то теперь снова что-то не так. Почему дареному коню нужно в зубы смотреть? Это премия. Государство принимает такое решение», — сказала Роднина «СЭ».

В субботу, 9 апреля, Фонд поддержки олимпийцев России (ФПОР) сообщил ТАСС о замене выдачи автомобилей победителям и призерам Олимпиады в Пекине на денежные выплаты.