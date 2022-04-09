Бородавко считает, что олимпийцы будут рады денежным компенсациям

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о том, что российские призеры Олимпийских игр в Пекине вместо иномарок получат денежные компенсации.

«Конечно, разница между автомобилями и деньгами есть. Я думаю, все должны понимать, почему так происходит. Как говорится: «Дареному коню в зубы не смотрят». Да, раньше давали машины — было здорово, но сейчас дают компенсации. Сейчас сложилась такая ситуация в стране. Это же произошло не из-за чьей-то воли поменять машины на деньги. Думаю, олимпийцы будут рады денежным компенсациям», — приводит слова Бородавко «РБ Спорт».

9 апреля Фонд поддержки олимпийцев России (ФПОР) сообщил ТАСС о замене выдачи автомобилей победителям и призерам Олимпиады в Пекине на денежные выплаты.