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Сегодня, 14:26

Тарасова считает квартиру лучшим подарком для призеров Олимпийских игр

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» информацию о том, что российские призеры Олимпийских игр в Пекине вместо иномарок получат денежные компенсации.

«Было бы хорошо, если бы хватило на квартиру. Тогда это лучше, чем машина. Но за 4 миллиона квартиру не купишь. На мой взгляд, квартира — лучший подарок олимпийцам», — сказала Тарасова «СЭ».

В субботу, 9 апреля, Фонд поддержки олимпийцев России (ФПОР) сообщил ТАСС о замене выдачи автомобилей победителям и призерам Олимпиады в Пекине на денежные выплаты.

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