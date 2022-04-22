Путин 26 апреля встретится с олимпийцами и паралимпийцами

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля встретится с российскими олимпийцами и паралимпийцами.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, действительно, общение с победителями зимних Олимпийских игр, а также с членами паралимпийской команды России, запланировано [на вторник, 26 апреля]», — цитирует ТАСС Пескова.

Он также подтвердил, что готовится проведение 26 апреля заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, которое проведет президент.