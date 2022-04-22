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Сегодня, 17:19

Стали известны имена новых членов Комиссии спортсменов ОКР

Иван Шитик
Корреспондент
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22 апреля в Олимпийском комитете России состоялось расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР (КС), участие в котором приняли представители общероссийских спортивных федераций (ОСФ) по зимним видам спорта, сообщает пресс-служба ОКР.

По итогам обсуждения был сформирован список тем для включения в повестку расширенного заседания Комиссии спортсменов ОКР, запланированного на конец августа — начало сентября этого года.

Ключевым пунктом повестки заседания стали выборы новых членов комиссии спортсменов. Так, делегатам предстояло проголосовать за 3 представителей зимних олимпийских видов спорта из 6 кандидатов. Кроме того, работу в КС в качестве представителей МОК и ЕОК продолжат Елена Исинбаева и Джонатан Гурейро. Также у президента ОКР есть возможность назначить в состав еще 5 спортсменов.

По итогам сегодняшнего голосования в обновленный состав Комиссии спортсменов ОКР вошли чемпионка России и многократная победительница Кубка страны по конькобежному спорту Лада Задонская (14 голосов), многократный призер чемпионатов мира и Европы по керлингу Екатерина Галкина (13) и участница Олимпийских игр в Сочи, победительница этапа Кубка мира по скелетону Ольга Денщикова (9).

Официально результаты выборов и состав Комиссии спортсменов будут в ближайшее время вынесены на утверждение Исполкомом ОКР.

Источник: https://olympic.ru/news/athletes-commission/predstaviteli-osf-vybrali-novyh-chlenov-komissii-sportsmenov-okr/
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