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Сегодня, 10:26

Президент ОКР Поздняков заявил о разломе спортивного олимпийского движения

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о разломе спортивного олимпийского движения.

«Даже на примере Международной федерации санного спорта (FIL) оказалось, что решение арбитражного суда не обязательно к выполнению. Мы видим коренной разлом спортивного олимпийского движения. Будем надеяться, что это единичный случай, когда федерация не исполняет решение собственного арбитража.
Наши спортсмены не могут находиться в глубокой точке, мы серьезные страны в части спорта. У нас огромный потенциал, наши спортсмены временно не могут выступать на международных соревнованиях. И это не говорит о том, что наш потенциал снижен. Надеюсь, мы триумфально вернемся на международные спортивные арены», — приводит ТАСС слова Позднякова.

7 апреля арбитражный суд FIL отменил решение исполкома организации о временном отстранении российских спортсменов, тренеров и судей от участия в соревнованиях под эгидой федерации, а также о запрете проведения международных соревнований в России. В исполкоме FIL заявили, что не разделяют решения суда и намерены продолжать добиваться отстранения россиян от соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/14502067
Станислав Поздняков
ОКР
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