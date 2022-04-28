Президент ОКР Поздняков заявил о разломе спортивного олимпийского движения

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о разломе спортивного олимпийского движения.

«Даже на примере Международной федерации санного спорта (FIL) оказалось, что решение арбитражного суда не обязательно к выполнению. Мы видим коренной разлом спортивного олимпийского движения. Будем надеяться, что это единичный случай, когда федерация не исполняет решение собственного арбитража.

Наши спортсмены не могут находиться в глубокой точке, мы серьезные страны в части спорта. У нас огромный потенциал, наши спортсмены временно не могут выступать на международных соревнованиях. И это не говорит о том, что наш потенциал снижен. Надеюсь, мы триумфально вернемся на международные спортивные арены», — приводит ТАСС слова Позднякова.

7 апреля арбитражный суд FIL отменил решение исполкома организации о временном отстранении российских спортсменов, тренеров и судей от участия в соревнованиях под эгидой федерации, а также о запрете проведения международных соревнований в России. В исполкоме FIL заявили, что не разделяют решения суда и намерены продолжать добиваться отстранения россиян от соревнований.