Олимпийские комитеты России и Белоруссии будут совместно защищать интересы спортсменов

Глава НОК Белоруссии Виктор Лукашенко сообщил, что Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Белоруссии будут сотрудничать в вопросе юридической защиты спортсменов.

«Сотрудничество подразумевает как официальные запросы, жалобы международным структурам, так и работу в более кулуарном моменте. Наши российские коллеги делятся с нами опытом. Есть наметки, как дальше бороться с этой ситуацией», — цитирует Лукашенко ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.