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Софья Великая заявила, что не будет выступать на Олимпиаде, пока россиянам не вернут флаг и гимн

Фехтовальщица Великая заявила, что не будет выступать на Олимпиаде, пока россиянам не вернут флаг и гимн
Иван Торопцев
Корреспондент
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Софья Великая.
Фото Global Look Press

Фехтовальщица Софья Великая заявила, что не будет выступать на Олимпийских играх, пока российским спортсменам не вернут гимн и флаг.

«Мало времени прошло, чтобы это осознать, у нас все люди разные. Но я, например, участвовала в Играх в Рио-де-Жанейро, когда была такая возможность, но ограничения уже вводили против наших легкоатлетов. Уже в Токио мы поехали под флагом ОКР. Мы все время наделялись, что ограничения и давление, которые были в нашу сторону, закончатся.
Но оно только нарастало. Все должны находиться в равных условиях — выступать под своим флагом и со своим гимном. Сейчас олимпийское движение под большим вопросом. Пока не будут созданы равные условия, я бы не поехала на Игры», — приводит ТАСС слова Великой.

36-летняя Великая — двукратная олимпийская чемпионка.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна до декабря 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14503549
Олимпиада
Софья Великая
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