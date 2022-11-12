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Олимпиада

12 ноября, 17:45

Борзаковский надеется, что российский спорт вернется в олимпийскую семью

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Юрий Борзаковский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский в разговоре с «СЭ» заявил, что нашим спортсменам надо находиться в постоянной готовности к возвращению на международные старты.

— Как может повлиять изоляция на весь наш спорт?

— Легкоатлеты уже живут в этих реалиях. Спортсменам других видов спорта такие условия пока тяжело принимать. В любом случае нужно продолжать тренироваться, соревноваться, пока внутри страны. Если есть возможность, то и за рубежом. При этом нужно быть максимально готовым в любой момент выйти на международную арену и показать себя.

— Давайте представим, что наших спортсменов начинают допускать до международных стартов. Вернется ли российская легкая атлетика вместе со всеми другими видами спорта или продолжится так, как это было в последние годы?

— Это все будет зависеть от того, восстановят ли членство нашей федерации или нет. Очень надеюсь, что мы вернемся в нашу большую олимпийскую семью.

Юрий Борзаковский. Юрий Борзаковский: «Нужно быть готовым вернуться на международную арену в любой момент»

Олимпиада
Юрий Борзаковский
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