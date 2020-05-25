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Премьер-министр Японии назвал вакцину от коронавируса приоритетной задачей для проведения Олимпиады

18:45
Синдзо Абэ. Фото AFP
Синдзо Абэ. Фото AFP
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что скорейшая разработка вакцины и эффективное лечение от коронавирусной инфекции являются приоритетными действиями для проведения Олимпиады в Токио, сообщает Associated Press.

По словам Абэ, Олимпийские Игры в Японии должны пройти в присутствии болельщиков, что будет служить доказательством победы человечества над коронавирусом.

24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

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