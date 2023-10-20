Поздняков: «Ситуация, которая сейчас сложилась вокруг российского спорта, будет иметь временный характер»

Глава ОКР Станислав Поздняков в общении с журналистами на втором дне форума «Россия — спортивная держава» поделился мнением о работе с зарубежными партнерами.

— Можно ли сказать, что даже наши оппоненты постепенно поворачиваются к России лицом?

— На панельной сессии по международной повестке вы могли видеть и представителей западных государств. Спорт объединяет не только страны и континенты, но и людей с разной религией, политическими взглядами, в этом его сила. Ситуация, которая сейчас сложилась вокруг российского спорта, будет иметь временный характер. Потому что в основе спорта заложено то, что это мирное сражение. И чего бы ни добивались политики разных стран, он будет объединяющей силой. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Надеюсь, что скоро.