Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада

Сегодня, 11:00

Поздняков считает, что МОК должен жестче реагировать на вмешательство Запада в автономию спорта

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что организация требует от Международного олимпийского комитета (МОК) более жесткой реакции на вмешательство западных стран в автономию спорта.

«Мы это рассматриваем как грубое нарушение Олимпийской хартии и требуем, чтобы МОК жестче реагировал на подобные заявления правительств некоторых западных стран. Налицо неприкрытое грубое вмешательство в автономию спорта, которая должна быть защищена Международным олимпийским комитетом. И мы надеемся на самую резкую реакцию МОК по данному вопросу», — цитирует Позднякова ТАСС.

Сообщалось, что некоторые страны намерены бойкотировать Олимпийских игр в случае допуска к ним российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/17612555
Станислав Поздняков
1
0
Читайте также
Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анастасия Брызгалова: «Снова сыграть на Олимпиаде? Неизвестно, когда это удастся хоть кому-то из российских атлетов»
Новости
RSS RSS
Все новости