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Сегодня, 17:16

Поздняков призвал МОК исправить ошибку, допущенную в отношении российских атлетов

Виктория Кравченко
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Исполнительный комитет МОК должен исправить ошибку и отменить незаконные и несправедливые санкции в отношении российских спортсменов.

«Мы от МОК ждем одного единственного правильного решения — исправить собственную ошибку, совершенную в феврале прошлого года, которая связана с незаконными, несправедливыми и нечестными санкциями в отношении российских спортсменов», — цитирует Позднякова ТАСС.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В марте 2023-го исполком МОК рекомендовал разрешить выступать в турнирах тем спортсменам из России и Белоруссии, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Ранее Поздняков заявил, что после отстранения российские спортсмены получили больше возможностей для образования.

Источник: https://tass.ru/sport/19411675
Станислав Поздняков
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